85 cửa hàng kinh doanh tăng giá bán khẩu trang trái quy định bị xử phạt

Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong ngày hôm qua 1/2/2020, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý; đồng thời vận động các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế thực hiện việc niêm yết giá bán, ký cam kết không vi phạm về giá, nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn.

Số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục QLTT đã tiếp nhận cả trăm cuộc điện thoại gọi đến của người dân. Tính đến cuối ngày, đã có 85 cửa hàng bị kiểm tra, xử lý với số tiền vi phạm gần 89 triệu đồng. Số hàng hóa tạm giữ là 4.870 khẩu trang. Toàn bộ số hàng hóa đang tạm giữ đã được đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo ghi nhận tại Hà Nội, dọc tuyến phố Ngọc Khánh, các cửa hàng thuốc đều treo biển thông báo hết khẩu trang y tế. Tại chợ thuốc Hapulico, hai doanh nghiệp phối hợp với Ban Quản lý, lực lượng Quản lý thị trường và Công an tổ chức bán 17.000 hộp khẩu trang loại 50 chiếc/hộp với giá 50.000 đồng/hộp.

Dọc tuyến phố Phương Mai, nhiều cửa hàng thuốc bán các loại khẩu trang nhiều loại với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng/hộp nhưng số lượng người mua không nhiều. Tại các khu vực khác, nhiều cửa hàng thuốc vẫn bán khẩu trang y tế với giá 3.000 đồng/chiếc (150.000 đồng/hộp) nhưng số lượng người mua không nhiều.

Tại Quảng Ninh, hiện trên thị trường rất khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra và đang tạm giữ 200.000 chiếc khẩu trang (chủ yếu do thu gom để xuất sang bên kia biên giới). Theo báo cáo, các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đang xem xét phương án xử lý nhằm sớm đưa số khẩu trang này ra phục vụ nhu cầu của người dân.

Tại Hải Phòng không còn xuất hiện những điểm kinh doanh công khai tăng giá bán hàng hóa quá mức đối với những mặt hàng trên, không còn tồn tại những tụ điểm đông người xếp hàng chờ mua khẩu trang. Đồng thời xuất hiện một số cơ sở treo biển phát khẩu trang miễn phí.

Còn tại hầu hết các tỉnh miền Trung, nhu cầu mặt hàng khẩu trang y tế tăng cao, giá bán một số nơi tăng cao hơn trước đây. Nhiều nơi xảy ra tình trạng không đủ hàng để bán.

Đối với các tỉnh, thành phố khác, hầu hết các quầy thuốc, cơ sở kinh doanh hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh vẫn còn bán nhưng số lượng ít, chỉ còn từ 1 đến 2 hộp khẩu trang.

Một vài cơ sở đã hết hàng do sức mua tăng cao vào dịp học sinh đi học, công nhân đi làm trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. giá mặt hàng khẩu trang nhìn chung có tăng nhiều so với trước đây, tuy nhiên số lượng hàng tại các quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh dụng cụ trang thiết bị y tế hiện còn ít, chủ yếu là bán lẻ, một số cơ sở không còn hàng để bán và cũng không nhập về thêm do không cóhàng.

Tổng cục QLTT cho biết Lực lượng QLTT trên cả nước sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và kiên quyết xử lý đúng quy định những đối tượng vi phạm.

Doanh nghiệp và người dân, nếu phát hiện những cơ sở kinh doanh thiết bị y tế lợi dụng tình hình khan hiếm thị trường để trục lợi có thể gọi điện đến hotline của Tổng cục QLTT 1900.888.655 để kịp thời phản ánh, tố giác.

Diệu Thùy