8230 người nguy kịch, 1118 người tử vong do nCoV, có người cách ly bỏ trốn

Theo Bộ Y tế, tính đến 5h30 ngày 12/2 trên thế giới: 44.754 người mắc, 1.118 người tử vong do nCoV.

Trong đó, tại Lục địa Trung Quốc: 1.116 người tử vong (tăng 105 người so với cùng thời điểm này ngày hôm qua là 1011 người tử vong). Phillippines: 1 người tử vong và Hồng Kông (Trung Quốc): 1 người tử vong.

Cũng tại Trung Quốc đã có 4.413 người mắc nCoV được điều trị hồi phục xuất viện trên tổng số 44.276 người mắc. Tuy nhiên số người nguy kịch vẫn tăng lên tới 8.230 trường hợp.

Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 15 người dương tính với nCoV, mới nhất là 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nCoV.

Bệnh đã xuất hiện ở các tỉnh thành phố Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Thanh Hóa trong đó Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều bệnh nhân mắc nhất (10 người).

Trong số 15 người mắc, 6 người được điều trị khỏi và đã được xuất viện.

Có một số trường hợp nghi nhiễm trốn khỏi khu cách ly. Ngoài trường hợp một phụ nữ đang cách ly tại Lạng Sơn bỏ trốn sang Pò Chài, Trung Quốc để trông coi hàng hóa, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một hướng dẫn viên du lịch đã bỏ trốn khỏi khu cách ly hơn 1 ngày không liên lạc được.

Sau đó, chiều ngày 11-2, hướng dẫn viên này (Nguyễn Thế H. 37 tuổi, TP Hạ Long) đã quay trở lại khu vực cách ly, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi; lấy mẫu bệnh phẩm để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trước đó, ngày 28-1 (mùng 4 Tết Canh Tý), ông Nguyễn Thế H. làm hướng dẫn viên du lịch trên tàu Diamond Princess, con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do có người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV). Kết quả xét nghiệm của ông H. hiện vẫn âm tính và sắp được cho xuất viện.

Cũng liên quan đến dịch bệnh, ngày 11/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tên chính thức của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra là "Covid-19". ("co" là viết tắt của corona, "vi" là virus và "d" là dịch bệnh (disease)).

Ông Tedros, Tổng giám đốc WHO cho biết "Covid-19" được chọn vì "không liên quan đến vị trí địa lý, loài động vật, cá nhân hay nhóm người nào, đồng thời dễ phát âm và liên quan đến căn bệnh".

"Việc định danh đóng vai trò quan trọng nhằm tránh tình trạng sử dụng những cái tên khác có thể không chính xác hoặc thể hiện sự kỳ thị, đồng thời cung cấp định dạng tiêu chuẩn để sử dụng cho bất cứ dịch bệnh nào do virus corona gây ra trong tương lai", người đứng đầu WHO nói.

WHO trước đó tạm thời gọi dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra là "viêm đường hô hấp cấp 2019-nCoV", trong khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết họ tạm thời gọi đây là "dịch viêm phổi virus corona mới", viết tắt là NCP.

