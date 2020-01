7 loại thuốc kém chất lượng bị thu hồi cần tuyệt đối tránh

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược ( Bộ Y tế), trong công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh, sản xuất các loại thuốc trên địa bàn cả nước từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019, đơn vị này đã buộc phải thu hồi 7 loại thuốc do vi phạm về chất lượng thuốc.



Theo đó, các loại thuốc này tập trung chủ yếu là do Việt Nam sản xuất, ngoài ra có cả thuốc do Ấn Độ, Hàn Quốc sản xuất. Dưới đây là danh sách cụ thể các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm về chất lượng thuốc Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi Đợt 24.

Liên quan tới sử dụng thuốc kém chất lượng, Cục Quản lý Dược cho biết, trong quá trình điều trị, thuốc là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt. Nếu như các yếu tố lối sống như ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, thói quen vận động giúp duy trì sức khỏe thì thuốc là giải pháp đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi mắc phải một tình trạng bệnh nào đó. Vậy nên, chất lượng của thuốc chính là tác nhân chính mang lại hiệu quả điều trị.



Tuy nhiên, vì mục đích lợi nhuận mà trên thị trường đã xuất hiện những thuốc kém chất lượng, thuốc giả khiến người bệnh phải gánh chịu nhiều hệ lụy. Không những không đem lại hiệu quả điều trị như mong muốn mà thuốc kém chất lượng, thuốc giả còn gây ra những tác dụng phụ, thậm chí là biến chứng không mong muốn.



Thông tin về tác hại khi sử dụng phải thuốc kém chất lượng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Luật Dược do Bộ Y tế ban hành cho biết, thuốc kém chất lượng/không đạt tiêu chuẩn là những sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng hay các tiêu chuẩn đặc biệt hoặc cả hai, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra. Những thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng khi sử dụng rất có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn. Một số hệ lụy có thể xảy ra khi dùng thuốc kém chất lượng bao gồm:



Khi dùng thuốc không đạt chất lượng, hàm lượng hoạt chất có thể không đủ để đem lại tác dụng điều trị bệnh. Ngoài ra trong quá trình sản xuất, tạp chất có thể xuất hiện do tương tác giữa hoạt chất và tá dược làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Những chất lạ này khi vào cơ thể có khả năng gây ra những phản ứng dị ứng từ nhẹ đến nghiêm trọng, thậm chí tử vong.



Cũng theo tổ chức WHO, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đủ hàm lượng hoạt chất không những không điều trị được tình trạng bệnh đang có mà còn có thể gây ra những vấn đề khác do chất lượng của các nguyên liệu trong thuốc.



Đặc biệt, những người mắc phải bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường… cần sử dụng thuốc cả đời nếu như sử dụng phải thuốc kém chất lượng sẽ gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Vậy nên để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị nên tìm hiểu về thuốc gốc (thuốc branded, thuốc phát minh), thuốc có chất lượng cao đã được phê duyệt cẩn thận khi khám, chữa bệnh.

