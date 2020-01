7 bí quyết giúp ăn uống thả ga ngày Tết mà không tăng cân

Tết là ngày sum họp gia đình, tụ tập bạn bè chúc tụng nên chúng ta không tránh khỏi việc nạp quá nhiều thực phẩm triền miên trong 1 tuần lễ. Tuy vậy, bạn cần phải có kế hoạch cho mình để hạn chế những thực phẩm này, nó vừa không tốt cho sức khỏe vừa khiến bạn tăng cân nhiều hơn. Hãy làm theo 7 quy tắc dưới đây để “sống sót” qua mùa lễ này nhé:



1. Đừng bỏ bữa sáng

Trong những ngày Tết, thói quen ăn uống của nhiều gia đình cũng thay đổi. Tuy nhiên, để không bị tăng cân, bạn cần lưu ý ăn nhiều vào bữa sáng, ăn ít vào bữa trưa, hạn chế tối đa ăn vào bữa tối.



2. Ăn chậm, nhai kỹ



Ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp bạn tiêu hóa tốt thức ăn và ăn ít hơn. Vì nhai chậm sẽ giúp não nhận được tín hiệu no từ dạ dày và kịp thời dừng lại, tránh việc ăn nhiều quá mức.



3. Ăn nhiều hoa quả và rau xanh

Hoa quả và rau có lượng calo thấp nhưng lại cung cấp nhiều dưỡng chất. Vì vậy, trong những ngày Tết, bạn có thể thoải mái ăn hoa quả và rau mà không lo tăng cân. Hơn nữa, ăn nhiều rau xanh sẽ tạo cảm giác no, vì thế những thức ăn giàu chất béo khác nạp vào cơ thể sẽ giảm đi.



4. Tránh để bụng đói



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tạo thói quen ăn nhẹ giàu dinh dưỡng trước khi đến bữa tiệc sẽ rất tốt. Nếu để bụng đói, bạn sẽ càng muốn ăn nhiều món hấp dẫn nhưng không lành mạnh.



5. Ăn cay

Ớt là một loại gia vị thường thấy trong các bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được tác dụng giảm cân quả ớt. Trong ớt chứa nhiều dưỡng chất, vitamin A, C, Kali có chức năng điều tiết sinh lý cơ thể, trợ giúp tiêu hóa và đốt cháy chất béo. Đặc biệt, trong ớt đỏ có chứa capsaicin - chất kiềm chế sự thèm ăn, cản trở lưu trữ chất béo và tăng cường giảm cân.



6. Hạn chế rượu bia và nước uống có ga



Trong thành phần nước ngọt có chứa cacbon dioxit bão hòa – thành phần chính tạo nên nước ngọt có gas, gây ức chế một số tế bào não, khiến bạn liên tục nạp năng lượng mà không cảm thấy hiện tượng no. Các thức uống có cồn như rượu, bia sẽ giúp bổ sung nhiều calo hơn là protein và carbohydrate, chính vì thế nó khiến quá trình hấp thụ calo nhiều hơn mức cần thiết, từ đó dẫn tới quá trình dễ tăng cân.



7. Thực phẩm ăn không tăng cân trong dịp Tết



- Ức gà: là thức ăn ít calo, 100g ức gà chỉ chứa 100 calo nên có thể ăn thoải mái mà không lo tăng cân.



- Nấm: Bạn có thể cho thật nhiều nấm vào trong thịt hoặc nước sốt hay salad, giúp bạn giảm hàng trăm calo. Nấm là một nguồn giàu germanium, làm tăng hiệu quả oxy trong cơ thể, rất ít calo và là một nguồn vitamin B tuyệt vời.

- Trái cây chua: có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo một cách dễ dàng và hiệu quả. Nếu muốn tránh tăng cân ngày Tết, bạn nên bổ sung các loại trái cây như cam, bưởi, chanh, dâu tây, kiwi,… vào thực đơn hàng ngày.



- Trứng: giúp bạn giảm cân đáng kể, ngăn ngừa mỡ thừa nữa do chứa nhiều protein, giúp no lâu. Ngoài ra, trứng là nguồn protein phong phú, có tới 13 loại vitamin và khoáng chất khác nhau, bao gồm cả sắt và vitamin D rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên bạn không nên ăn quá nhiều trứng trong một thời gian ngắn.



- Táo: chứa pectin, một chất giúp bạn cảm thấy no và có năng lượng trong một khoảng thời gian dài. Chúng chứa lượng chất xơ dồi dào cho cơ thể. Bạn có thể thêm chúng vào bột yến mạch hoặc sử dụng nó như một salad hoa quả.



- Trà xanh: chứa caffeine giúp nâng cao lượng tiết ra của dịch dạ dày, giúp tiêu hóa nhanh, tăng cường năng lực phân giải mỡ thừa đồng thời giúp da trở nên hồng hào và sáng hơn.



- Đậu nành: chứa tinh bột và những hormone làm cho bạn cảm thấy no lâu. Bên cạnh đó, đậu nành có chứa chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol và giúp cải thiện sức đề kháng insulin.

AnAn