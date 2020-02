5 xã trong huyện có dịch cúm gia cầm, Nghệ An cấp vắc xin khẩn cấp dập dịch H5N6

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 3 Lê Đình Huệ cho biết: Nguyên nhân dẫn đến các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại tỉnh Nghệ An là do người dân vứt xác các loại vật nuôi bị bệnh ra ngoài môi trường làm cho các loại mầm bệnh nguy hiểm lưu hành rộng rãi trong đàn vật nuôi và trong môi trường chăn nuôi; cùng với đó, điều kiện chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh phòng dịch, chăn nuôi nhỏ lẻ, nuôi thả tự do. Tại nhiều gia trại tiêm phòng vắc xin trôi nổi, không kiểm soát được... Nghệ An có tổng đàn gia cầm lớn với 25 triệu con gia cầm. Thế nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ đang chiếm trên 85% tổng đàn vật nuôi; mật độ chăn nuôi cao, việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và ngăn chặn các yếu tố làm lan truyền mầm bệnh gặp nhiều khó khăn.