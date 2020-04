5 nhóm người cần kiêng đậu phụ, ai thuộc nhóm này nên cấp tốc tránh xa

Trước đó, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt - Bỉ cho biết rất nhiều người cho rằng dùng các chế phẩm từ đậu nành sẽ gây suy giảm sinh lý, tinh trùng yếu, giảm khả năng phòng the. Thực tế chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định điều này.

Trong thành phần đậu nành có 3 loại chất dinh dưỡng sinh năng lượng là protein, lipid, glucid. Hàm lượng protein trong đậu nành đặc biệt cao và có đến 18 loại axit amin thiết yếu. Theo các chuyên gia, không có loại thực phẩm nguồn gốc thực vật nào lại có nhiều chất đạm tốt như đậu nành. Thay vì hạn chế ăn đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành, để giữ gìn sức khỏe sinh sản, các quý ông hãy quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng trực diện hơn như hút thuốc lá, uống rượu bia, lười vận động…



Người bị tiêu chảy do lạnh dạ dày



Đậu phụ là một loại thực phẩm thuộc tính lạnh, kết cấu mềm và dễ tiêu hóa. Là món ăn rất giàu nước, sau khi ăn, cơ thể sẽ được cung cấp thêm nước, giúp thanh nhiệt giải hỏa, tăng cường khí lạnh trong dạ dày, và nhuận tràng thông tiện.



Vì lý do này, những người có bệnh liên quan đến đau bụng đi ngoài do lạnh thì tốt nhất là không nên ăn đậu phụ, để tránh làm tăng khí lạnh trong dạ dày, dẫn đến tiêu chảy, nôn hoặc tình trạng tiêu chảy trở nên nặng hơn.



Người có chức năng thận yếu



Đậu phụ giàu protein thực vật, được chuyển hóa thành hợp chất chứa nitơ và bài tiết qua thận sau khi ăn. Những người có chức năng thận yếu, chẳng hạn như người cao tuổi hoặc người có bệnh thận.



Không những thế, canxi trong đậu phụ cũng dễ bị kết tủa trong cơ thể, dễ gây sỏi thận.



Người mắc bệnh gout



Trong đậu phụ chứa một lượng lớn chất purine, chất này sẽ làm tăng hàm lượng purine trong cơ thể tăng cao hơn rất nhiều sau khi ăn đậu phụ. Những người bị bệnh gút bản thân đã có sự trao đổi purine bất thường, nếu tiếp tục ăn thêm đậu phụ sẽ càng làm cho hệ thống trao đổi purine trở nên rối loạn, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh gút.

Bệnh nhân thiếu iốt



Đậu phụ chứa saponin, mặc dù có tác dụng ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch, nhưng đồng thời cũng làm tăng sự bài tiết của i-ốt trong cơ thể.



Người bị thiếu i-ốt trong cơ thể nếu tiêu thụ lâu dài các chế phẩm đậu và đậu phụ chắc chắn sẽ dẫn đến việc thiếu i-ốt trong cơ thể một cách thực sự, có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu i-ốt và các triệu chứng khác.



Người đang uống thuốc tetracycline



Đậu phụ giàu canxi và magiê, trong khi thuốc tetracycline có chứa các thành phần có sự phản ứng với canxi và magiê. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là không ăn đậu phụ trong khi uống thuốc tetracycline, để không làm thay đổi thành phần của thuốc tetracycline, dẫn đến làm giảm tác dụng của thuốc.

M.H/giadinh.net.vn