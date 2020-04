5 lợi ích không ngờ của việc dùng đũa để ăn uống, đặc biệt là điều số 1

Thoạt nhìn, ăn bằng đũa có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng thực chất, dùng đũa lại tác động vô cùng tích cực đến sự trao đổi chất của cơ thể. Cách bạn cầm đũa, cách xử lí đũa để đưa thức ăn vào miệng sẽ làm động tác ăn chậm lại. Đây lại chính là một giải pháp cho những ai đang gặp vấn đề kiểm soát cân nặng.

Theo Brightside, dưới đây là 5 lợi ích tuyệt vời đến từ việc sử dụng đũa để ăn, thay vì dĩa hay thìa:



1. Kiểm soát lượng thức ăn



Cảm giác khi được ăn đủ chất được gọi là "cảm giác no". Cảm giác này được kích hoạt bởi nhiều tín hiệu nội tiết tố và thần kinh. Vấn đề là phải mất một thời gian ngắn thì não mới kịp tiếp nhận được tín hiệu này, để thông báo cho bạn biết rằng bạn đã no. Khi bạn ăn bằng dĩa và thìa thông thường, bạn có thể ăn miếng lớn hơn và ăn nhanh hơn, khiến cơ thể ăn quá cả mức no, dễ dàng gây ra nguy cơ béo phì.

Ngược lại, đũa có thể giúp não "đánh lừa" sự thèm ăn của bạn. Đôi đũa sẽ kiểm soát lượng thức ăn bạn nạp vào, đồng thời làm chậm quá trình ăn uống. Chính điều này sẽ kích hoạt các tín hiệu no đến não nhanh hơn và khiến bạn không ăn quá nhiều, tránh tình trạng béo phì.



2. Điều chỉnh lượng đường huyết



Chỉ số đường huyết (GI) là một giá trị của thực phẩm. Nó chỉ ra tác dụng của thực phẩm đối với lượng đường trong máu sau khi ăn 2 giờ. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.



Khi đường huyết tăng cao, nó sẽ làm chậm quá trình đốt cháy calo và mở rộng khả năng dự trữ chất béo. Vậy nên nếu bạn ăn những miếng nhỏ hơn bằng đũa, bạn có thể ngăn chặn mức tăng đột ngột của đường huyết.



Một nghiên cứu từ năm 2014 cho thấy, phản ứng đường huyết đối với cơm thấp hơn khi ăn bằng đũa so với ăn bằng thìa.



3. Ngăn ngừa đầy hơi và tích tụ khí



Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của những miếng ăn nhỏ. Khi bạn có ít thức ăn trong miệng, bạn sẽ nhai và nuốt đúng cách hơn. Từ đó mà không khí sẽ ít có "cơ hội" chui vào bụng bạn, giảm tối đa cảm giác đầy hơi sau khi ăn.

4. Giảm thiểu nguy cơ mắc nghẹn



Rất rõ ràng, ăn từng miếng nhỏ sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn, từ đó giảm hẳn nguy cơ bị mắc nghẹn so với việc ăn những miếng to bằng thìa hoặc dĩa.



5. Cân bằng khả năng phối hợp giữa não và cơ thể



Ngoài lợi ích về cân nặng, sử dụng đũa còn có thể cải thiện khả năng kiểm soát cơ bắp, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì ăn bằng đũa thúc đẩy các chuyển động chính xác hơn. Về cơ bản, nó tạo ra một bài tập để phối hợp cơ thể.

Ngoài ra, người ta đã nghiên cứu rằng, ăn cùng một loại thực phẩm theo các cách khác nhau có thể thay đổi trải nghiệm vị giác. Vậy nên hãy thử cho trẻ sử dụng đũa, có thể sẽ kích thích trẻ hứng thú với những món chúng không thích.

Hoàng Lan/phunuvietnam.v