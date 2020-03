4 người Trung Quốc đến Việt Nam bằng đường tiểu ngạch trốn Covid-19, sức khỏe tốt

Chiều nay (7/3), tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, 4 người Trung Quốc đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và xét nghiệm Covid-19 nhập cảnh vào Việt Nam đi theo đường tiểu ngạch.

Cụ thể, 4 người Trung Quốc, gồm: W.X.M (SN 1994), W.X.C (SN 1992), W.S.S (SN 1997, đều quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép và S.C.N (SN 1981, quê tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) có hộ chiếu mang số hiệu EJ3257799. Tuy nhiên, trên hệ thống xuất nhập cảnh Việt Nam không có tên nên 4 người đều nhập cảnh trái phép.

Trước đó, “nhận được thông tin thông báo từ tỉnh Quảng Ninh” nên đơn vị đã chủ động phối hợp theo dõi, giám sát trên các tuyến đường. “Có thể 4 người Trung Quốc này không được các hãng lữ hành tại tỉnh Quảng Ninh nhận nên họ thuê 2 tài xế để di chuyển vào tỉnh Thừa Thiên – Huế”, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang điều tra, làm rõ – Đại tá Nguyễn Văn Thanh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Đình Bách – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, qua làm việc với các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế, 4 người Trung Quốc khai đi từ Móng Cái (Quảng Ninh) dự kiến vào Đà Nẵng để trốn dịch. Khi vào đến tỉnh Thừa Thiên - Huế thì xuống huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) tìm quán ăn, bị giữ lại.

Hiện, 2 tài xế người Việt Nam và 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sức khỏe tốt, bình thường, vẫn đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Như đã đưa tin, 20h ngày 4/3, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe khách mang BKS 14B – 034.51 chạy theo tuyến quốc lộ 1A vào TP Huế nên đã bám sát. Khi chiếc xe đang đi trên tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, ngoài 2 tài xế cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 4 người Trung Quốc và nghi vấn có thể đến từ tâm dịch Covid-19 nên Phòng Quản lí xuất nhập cảnh, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế), Công an TP Huế, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) có mặt phong tỏa hiện trường, cách ly tại chỗ và kiểm tra.

Hà Oai