4 loại thực phẩm không dành cho người bị bệnh tiểu đường

Nước ép trái cây đóng chai



Trang Healthline cho rằng, cũng giống như nước ép trái cây tự nhiên, nước ép đóng chai chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu tuy nhiên với hàm lượng rất ít.

Thêm vào đó nước ép trái cây đóng chai lại chứa một hàm lượng đường lớn, chất phụ gia làm tăng vị ngọt. Đơn giản vì để có một ly nước ép chúng ta thường tốn rất nhiều quả, vì vậy với nước ép đóng chai họ sẽ phải sử dụng đường để tạo vị ngọt vì sử dụng quả ít hơn phương pháp tự nhiên.



Việc thường xuyên lạm dụng nước ép đóng chai cũng gây hại cho sức khỏe tương tự như bạn đang uống nước ngọt có ga vậy.



Đồ uống thể thao



Nhiều người tập thể thao tin rằng đồ uống thể thao là lựa chọn lành mạnh để nạp năng lượng và giải khát cho cơ thể. Tuy nhiên các nhà khoa học trên Healthline chỉ ra rằng loại đồ uống này thường chứa carbs và chất điện giải, nhằm giúp cải thiện hiệu suất tập luyện khi luyện tập ở cường độ cao, trong thời gian dài.



Vì lý do này, chúng chứa một lượng đường lớn để cơ thể có thể hấp thu một cách nhanh chóng và tạo ra năng lượng.



Một nghiên cứu được đưa ra tại Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra một chai nước uống thể thao khoảng 570 ml sẽ chứa 32 gram đường bổ sung và 159 calo, tương đương với 8 muỗng cà phê đường.



Do đó nếu không phải là vận động viên, tốt nhất bạn nên uống nước lọc trong khi tập luyện.



Sữa chua ít béo



Sữa chua chứa nhiều dinh dưỡng nhưng không phải loại nào cũng giống nhau. Đơn cử như sữa chua ít béo được thêm đường để tăng hương vị, chúng không đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.



Healthline ước tính một cốc sữa chua ít béo 245 gram có thể chứa tới 47gram đường, tức 12 muỗng cà phê đường, cao hơn nhiều so với lượng đường được khuyến nghị mỗi ngày.

Tốt nhất bạn nên chọn sữa chua béo tự nhiên hoặc sữa cua Hy Lạp.



Trái cây sấy khô



Trái cây sấy khô có chứa một lượng đường tự nhiên đáng kể. Do nước đã được loại bỏ khỏi trái cây sấy khô nên lượng đường và calo sẽ tăng lên theo trọng lượng. Vì lý do này, trái cây sấy khô có lượng calo và đường cao hơn trái cây tươi bao gồm glucose và fructose. Ví dụ như trong nho khô chứa 59% hàm lượng đường tự nhiên, chà là khô chứa 64 – 66%, mơ khô: 53%... Trong đó người ta ước tính có tới 22 – 51% hàm lượng đường này là fructose, trong khi đó tiêu thụ nhiều fructose có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như tăng nguy cơ tăng cân, bệnh tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim.

Ngoài ra để tăng thêm hương vị ngọt ngào và màu sắc cho trái cây sất khô, một số nhà sản xuất đã phủ thêm đường hoặc sirô trước khi sấy khô, còn được gọi là “kẹo” trái cây. Điều này làm tăng thêm nhiều hàm lượng đường có trong chúng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn lâu dài.

Hạ Quyên/plo.vn