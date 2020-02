3.219 người nguy kịch do nCoV: Nhanh chóng xây dựng hàng rào bảo vệ chính mình

Xây dựng hệ miễn dịch

Đến chiều 5/2, tổng số trên toàn thế giới có 24.567 người mắc, 493 người tử vong, trong đó, lục địa Trung Quốc: 491 người tử vong; Phillippines: 01 người tử vong; Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong. Ngoài ra, còn có 23.260 người nghi nhiễm và 3.219 người đang nguy kịch do dịch Corona gây ra.



Các biện pháp phòng bệnh liên tục được Bộ Y tế cấp nhật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ngoài việc dự phòng bằng cách ly, hạn chế nơi đông người, đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân thì mỗi người nên nhanh chóng xây dựng hệ miễn dịch cho mình thật tốt để bảo vệ sức khỏe. Miễn dịch chính là hàng rào vững chắc nhất.



Theo bác sĩ Huynh Wynn Tran – Bác sĩ Việt Nam tại Mỹ cho biết bình thường hệ miễn dịch chúng ta rất thông minh, bảo vệ cơ thể trước hàng triệu vi khuẩn và virus mỗi ngày. Hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan, từ làn da bên ngoài, các tuyến nước bọt và dịch, hạch bạch huyết, cho đến các tế bào bạch cầu, kháng thể, và nhiều tế bào và chất sinh hóa học khác.

Mỗi ngày, làn da chúng ta bảo vệ hàng triệu vi khuẩn tiến vào cơ thể. Nếu vi khuẩn hay virus vào được cơ thể, lập tức các tế bào miễn dịch, thường là tế bào T đi vòng vòng tuần tra, sẽ đánh dấu các vi khuẩn như kẻ lạ và bật lên hệ thống báo động, kéo thêm các tế bào khác đến và tiêu diệt virus hay vi khuẩn. Nếu hệ miễn dịch ốm yếu virus sẽ tấn công.



Điều này giải thích vì sao đa số các bệnh nhân tử vong từ virus corona là người có hệ miễn dịch yếu do lớn tuổi, hay bệnh nhân có các bệnh mãn tính khác.



Theo PGS Nguyễn Hoài Nam – Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, TP.HCM cần xây dựng hệ miễn dịch đầy đủ. Thức ăn phải đầy đủ các thành phần Protide, Glucide, Lipide, các chất vi lượng, Vitamin v.v…Những chất này sẽ giúp cơ thể chống lại được với bệnh tật. Nên ăn uống cân đối với mọi thành phần của thức ăn, tức là phải có một chế độ ăn hợp lý.



Cuộc sống lành mạnh, quân bình, không quá nhiều Stress ở người lớn và quân bình giữa học tập và vui chơi ở trẻ em sẽ là một liều thuốc bổ vô cùng quan trọng nhằm xây dựng hệ thống miễn dịch. Tập thể dục thường xuyên để có sức khỏe chống lại dịch Corona.



Bổ sung vitamine



TS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng quốc gia khuyến cáo cần tăng cường vitamin A và vitamin C.



Vitamin C có rất nhiều vai trò như: có chức năng như một chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa có hại, vitamin C còn tham gia vào quá trình tạo keo (hình thành collagen), là chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hấp thu và sử dụng sắt, calci và acid folic. Ngoài ra, vitamin C còn có chức năng chống lại dị ứng, làm tăng chức năng miễn dịch.



Vitamine C có trong hoa quả tươi và rau lá rất giàu vitamin C là những thực phẩm rất sẵn có tại các vùng miền ở nước ta, chúng ta chỉ cần ăn đủ lượng rau, quả cho từng độ tuổi là có thể không lo lắng về tình trạng thiếu viatmin C.



Còn vitamin A là 1 loại vitamin tan trong dầu, chúng có vai trò rất quan trọng với cơ thể, đặc biệt là trẻ em, vitamin A có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và các bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Chính vì vậy, các bà mẹ nên chú ý đến các thực phẩm giàu vitamin A, nhất là giai đoạn dịch này – bác sĩ Hưng khuyến cáo.



Vitamin A chủ yếu từ 2 nguồn: động vật (gan, thịt, sữa, trứng,..) và thực vật (rau, củ, quả có màu xanh thẫm, màu vàng, màu đỏ,...). Khi nấu ăn bà nội trợ nên thay đổi và ưu tiên các nhóm thực phẩm trên để cơ thể nhận được đầy đủ giá trị dinh dưỡng cho từng độ tuổi, trong đó có vitamin A.

TIN LIÊN QUAN 2654 người nguy kịch do nCoV: Có cần đeo khẩu trang trong phòng làm việc?

K.Chi