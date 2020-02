3 nhóm người không ăn rau cải bó xôi mặc dù biết đó là "thần dược"

Rau chân vịt (tên gọi khác là cải bó xôi hay rau bina) là loại rau tốt cho sức khỏe. Vì trong loại rau này có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng như vitamin A, C, D, E, K, và các khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe như folate, magie, axit béo thực vật và omega 3. Đây là những chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch.



Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy cải bó xôi sở hữu 10 hợp chất flavonoid khác nhau, những chất này cho khả năng phòng chống ung thư tuyến tiền liệt cực tốt.

Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Kinkoping, Thụy Điển đã chế biến loại rau này thành nhiều cách khác nhau. Nghiên cứu cho biết: "Tốt nhất chúng ta không nên luộc, nấu cải bó xôi. Chúng tôi khuyến khích việc làm một ly sinh tố cải bó xôi, và xay kèm với các sản phẩm có chứa chất béo như sữa, kem, hay sữa chua. Khi cải bó xôi, được thái nhỏ, lutein được giải phóng, và chất béo làm tăng khả năng hòa tan của lutein trong hỗn hợp lỏng như sinh tố". Các lutein hòa tan trong một ly sinh tố sẽ được cơ thể hấp thụ tốt hơn.



Các nhà khoa học cũng khuyên không nên nấu loại rau này trong một thời gian dài ở nhiệt độ cao.



Ai không nên ăn cải bó xôi



Mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng nếu thuộc nhóm người sau cần cân nhắc khi ăn:



Người mắc bệnh đái tháo đường

Cải bó xôi có thể làm giảm lượng đường trong máu. Một số bác sĩ lo lắng rằng cải bó xôi có thể khiến lượng đường trong máu giảm xuống quá thấp nếu người sử dụng có bệnh đái tháo đường. Nếu bạn sử dụng cải bó xôi với liều lượng có trong thuốc và dùng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường, hãy theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu. Liều thuốc đái tháo đường của bạn có thể cần phải thay đổi. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.



Người mắc bệnh thận



Cải bó xôi giàu kali nên việc dùng loại rau này quá nhiều có thể gây hại cho những người có vấn đề về thận. Nguyên nhân là những tinh thể kali có thể hình thành trong thận, không tan và khiến bệnh thận trở nên trầm trọng hơn.



Người sau phẫu thuật



Cải bó xôi có thể làm giảm lượng đường trong máu. Một số bác sĩ lo lắng rằng nó có thể can thiệp vào kiểm soát lượng đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Ngừng sử dụng cải bó xôi với liều lượng có trong thuốc ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật theo lịch trình.



7 công dụng của cải bó xôi với sức khỏe



Giúp trị chứng táo bón



Nhờ chứa hàm lượng chất xơ cao nên nước ép cải bó xôi giúp giảm chứng táo bón mạn tính và các rối loạn tiêu hóa. Loại nước ép này cũng tốt cho người bị loét dạ dày, viêm đại tràng và cải thiện hệ miễn dịch.



Giúp giảm đau khớp



Nước ép cải bó xôi có hàm lượng cao vitamin K, canxi giúp giảm tình trạng viêm khớp và đau khớp. Kết hợp nước ép cải bó xôi với hạt lanh có tác dụng giảm đau do loãng xương và phòng ngừa đau khớp.



Tăng cường thị lực



Nước ép cải bó xôi giàu vitamin A giúp giảm nguy cơ mắc bệnh quáng gà và carotenoid hỗ trợ phòng ngừa đục thủy tinh thể. Uống nước ép cải bó xôi thường xuyên có tác dụng tăng cường thị lực và giảm mỏi mắt.



Hỗ trợ điều trị thiếu máu



Cải bó xôi giàu chất sắt hỗ trợ tạo hồng cầu và giảm tình trạng thiếu máu. Nước ép rau chân vịt kết hợp với cà rốt có thể giúp chống lại các rối loạn do thiếu máu ở phụ nữ.



Chống chảy máu lợi



Cải bó xôi có hàm lượng cao vitamin C. Thường xuyên uống nước ép rau cải bó xôi có thể giúp giảm tình trạng chảy máu lợi và tăng cường miễn dịch, chống lại bệnh cảm lạnh và bệnh cúm.



Giúp ổn định huyết áp



Nước ép cải bó xôirất giàu mangan. Uống nước ép cải bó xôi 1 hoặc 2 lần mỗi tuần giúp duy trì huyết áp ở mức bình thường.



Tốt cho da



Nhờ chứa hàm lượng cao axít folic và các chất chống oxy hóa nên nước ép cải bó xôi rất tốt cho da. Kết hợp cải bó xôi cùng với các loại rau xanh khác trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp "thổi bay" mụn trứng cá và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

M.H/giadinh.net.vn