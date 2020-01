3 đặc điểm xuất hiện khi thức dậy vào buổi sáng cảnh báo bệnh nhồi máu não

Bệnh nhồi máu não là một quá trình bệnh lý làm giảm lưu lượng tuần hoàn tới một vùng của não do hẹp, tắc mạch máu não hoặc do hạ huyết áp, tình trạng này làm giảm lưu lượng tuần hoàn máu tới não, tắc mạch máu não hoặc do hạ huyết áp.



Một khi nhồi máu não xảy ra, nó sẽ cản trở việc cung cấp máu đến mô não, dẫn đến tình trạng bị thiếu oxy, mềm và hoại tử. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể xảy ra đột quỵ. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả khi nhồi máu não được điều trị, bệnh vẫn có thể để lại di chứng như mắt lệch, liệt nửa người… Vì vậy, nếu bạn thức dậy vào buổi sáng với 3 đặc điểm dưới đây, hãy nhanh chóng kiểm tra để kịp thời bảo vệ sức khỏe:



1. Đau đầu, chóng mặt

Vài ngày trước khi bị nhồi máu não, bệnh nhân thường gặp các triệu chứng thiếu máu não, thiếu oxy cung cấp cho mô não, qua các biểu hiện nghiêm trọng của chóng mặt, đau đầu,... Tuy nhiên, những cơn đau này thường không kéo dài và sẽ chấm dứt chỉ sau vài giây.



Các triệu chứng này đặc biệt rõ rệt vào buổi sáng khi huyết áp cao nhất. Khi đến giai đoạn nhồi máu não cấp tính, thời gian đau đầu và chóng mặt ngày càng kéo dài, không hề thuyên giảm nếu bạn không có biện pháp điều trị kịp thời.



2. Dấu hiệu lạ trên gương mặt

Nếu sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn đột nhiên thấy mình có các triệu chứng như mắt xếch, ngứa lưỡi, cơ mặt có biểu hiện lạ thường, đây cũng có thể là dấu hiệu nhồi máu não. Đặc biệt, nếu phát âm gặp khó khăn hoặc thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh, điều đó có nghĩa là não đã ở trạng thái thiếu oxy và thiếu máu cục bộ. Đây là do hệ thống trung tâm đã mất kiểm soát các dây thần kinh mặt, gây ra một loạt các triệu chứng trên.



Trên thực tế, vài ngày trước khi bắt đầu nhồi máu não, bệnh nhân sẽ trải qua những bất thường trên khuôn mặt, đây là những tín hiệu trước khi bắt đầu nhồi máu não.



3. Liệt nửa người

Nếu một bên cơ thể của bạn không kiểm soát được khi thức dậy, mọi cử động đều khó khăn, thậm chí không thể đứng và đi lại, đó là một trong những dấu hiệu rõ rệt của nhồi máu não.



Ở tình trạng này, bệnh nhân thường cảm thấy tê ở một bên chân tay, giảm đáng kể sức mạnh cầm nắm của tay và không thể nâng được cốc nước,... nguyên nhân cũng là do não mất kiểm soát thần kinh.



Nói chung, các tổn thương mạch máu xảy ra ở não trái sẽ có những bất thường ở bên phải chân tay của bệnh nhân và ngược lại. Ba triệu chứng ban đầu ở trên là các dấu hiệu nổi bật của nhồi máu não. Nếu có những bất thường như tê chân tay, thường xuyên buồn ngủ, tê chân tay trong thời gian dài, bạn nên kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất.



Làm thế nào để phòng ngừa nhồi máu não:



Có nhiều phương pháp để phòng tránh nhồi máu não, dưới đây là những phương pháp đơn giản, dễ thực hiện nhất:



- Tránh các yếu tố nguy cơ bằng thói quen sống tích cực như: không lạm dụng bia rượu. Không hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích.



- Tránh tình trạng béo phì bằng cách ăn uống điều độ và tập thể dục hàng ngày.



- Tránh tình trạng căng thẳng thần kinh quá mức và kéo dài.



- Duy trì chế độ ăn nên có nhiều rau, hoa quả. Hạn chế ăn quá mặn, quá nhiều mỡ động vật.



- Kiểm soát và điều trị tốt các bệnh: đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ, bệnh lý tim mạch...bằng cách đo huyết áp hằng ngày, kiểm soát tốt đường máu, lượng mỡ trong máu..

