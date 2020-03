2 nghi phạm đốt nhà làm 3 người chết ở Hưng Yên khó thoát án tử

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 17/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ được hai nghi phạm Đào Danh Việt (59 tuổi, trú tại thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên; là anh ruột của nạn nhân Đào Thị Chiến) và Lò Văn Hà (30 tuổi, trú tại bản Phiêng Cại, Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; hiện đang ở tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Việt và Hà là 2 nghi phạm liên quan đến vụ cháy nhà làm chết 3 người trong một gia đình và một người khác bị thương tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu vào rạng sáng 16/3.

Trưa nay (18/3), trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Cự, Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết: “Cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cháy nhà làm 3 người chết. Vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh điều tra, làm rõ và sẽ khởi tố bị can về hành vi giết người”.

Theo điều tra của công an, vào khoảng 00 giờ 20 phút ngày 16/3/2020, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông Vương Gia Mười (sinh năm 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang bị cháy.

Đám cháy đã khiến 3 người tử vong là ông Vương Gia Mười (SN 1963), vợ là bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và con trai là Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) cháu ngoại là Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012) bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 01 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Ngay trong đêm, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên vào khoảng 23 giờ 56 phút ngày 15/3/2020, Đào Danh Việt cùng với Lò Văn Hà có hành vi dùng xăng đốt nhà ông Mười.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ đối với Đào Danh Việt và Lò Văn Hà về hành vi giết người, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Việt khai đã mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rồi đi đón Hà ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trên đường về thôn Lê Lợi, ông Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên rồi gây án.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ nhận định: "Hành vi phạm tội của 2 đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã tước đoạt đi tính mạng của 03 người và làm 01 cháu bé bị thương nặng. Hành vi này đã cấu thành tội giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS)".

Luật sư Thơm phân tích thêm: Không những vậy, các đối tượng còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình. Hành vi này đã cấu thành tội hủy hoại tài sản theo Điều 178 BLHS. Kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý tương ứng với hậu quả thiệt hại gây ra.

Đối tượng biết rõ các thành viên gia đình vợ chồng em ở trong nhà, lựa chọn thời điểm mọi người ngủ say để phóng hỏa là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của mọi người.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định: Pháp luật buộc các đối tượng phải nhận thức xăng là loại chất dẫn cháy rất nguy hiểm, bắt lửa mạnh, tốc độ lan rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi đổ xăng đốt nhà. Thực tế cháy đã làm cho 02 vợ chồng và cháu bé tử vong, 01 cháu bé khác may mắn được cứu thoát nhưng bị bỏng nặng.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, đối tượng Đào Danh Việt được xác đinh là kẻ chủ mưu lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội. Đối tượng Lò Văn Hà là đồng phạm giúp sức.

Hậu quả của vụ án là hết sức nặng nề, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận bởi sự tàn ác ngay với chính người ruột thịt trong gia đình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của các đối tượng đã làm hại cả gia đình người em gái ruột, trong đó có các cháu bé bị tử vong rất thương tâm. Nếu các đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì dù là đồng phạm, theo quy định của pháp luật, cũng phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình.

