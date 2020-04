2 công an Đà Nẵng hy sinh khi ngăn đua xe, cướp giật: Đã tạm giữ 8 đối tượng

Lúc 7h05 sáng nay 3/4, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà thông báo cho Infonet: "Trắng đêm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà và Công an quận Cẩm Lệ đã truy tìm, đến sáng sớm nay đã có 08 đối tượng bị tạm giữ, ghi lời khai. Cả 8 đối tượng này đều trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục truy xét, điều tra làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan!"

Đây là các đối tượng có liên quan đến vụ đua xe, lạng lách, cướp giật người đi đường dẫn tới 2 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà bị tai nạn, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và một người dân bị thương!

Trước đó, lúc 20h40 tối 2/4, Trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông làm hai cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Sơn Trà là Đại úy Đ.T.T. (sinh năm 1979) và Trung sĩ V.V.T (sinh năm 1997) hy sinh tại chỗ; một người dân bị thương là ông Mai Quốc Long (sinh năm 1985, trú phường Thọ Quang, Sơn Trà).

Trả lời báo chí đêm qua 2/4 từ hiện trường vụ việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, từ 0h ngày 1/4, Công an Đà Nẵng đã triển khai đợt cao điểm 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo Công an Đà Nẵng triển khai lực lượng từ Công an TP đến Công an các quận, huyện ứng trực gần như 100% trên các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tụ tập đông người để phòng chống lây lan dịch covid-19.

“Tối 2/4, Trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP nhận được tin báo có nhóm thanh thiếu niên, trong đó có một xe mang biển số 36 (tỉnh Thanh Hóa) đi lạng lách đánh võng và cướp giật của người đi đường. Trung tâm chỉ huy gọi điện cho Công an Sơn Trà; sau khi nhận thông tin, Công an quận Sơn Trà đã triển khai cho các chốt ứng trực, ngăn chặn và truy đuổi các đối tượng này!” – Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay.

Lực lượng Công an dùng xe đặc chủng tiến hành truy bắt các đối tượng nhưng rất cam go, quyết liệt vì các đối tượng lạng lách, đánh võng, chạy bạt mạng qua các tuyến đường. Khi đến đoạn gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì không may xảy ra va chạm giao thông khiến Đại úy Đ.T T.và Trung sĩ V.V.T. tử vong.

“Các đối tượng đua xe trái phép và có hành vi cướp giật tài sản rất liều lĩnh, manh động. Các cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm, quyết liệt để ngăn chặn, truy bắt. Thật đáng tiếc khi hai cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Toàn thể lực lượng Công an Đà Nẵng, gia đình thân nhân quá đau xót, tiếc nuối!” - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết thêm, ngay sau đó Công an quận phối hợp với các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức ngăn chặn và truy bắt các đối tượng.

Đến 22h30 đêm qua 2/4, lực lượng Công an đã bắt được một trong số gần chục đối tượng tham gia vụ việc và tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại. Đồng thời các lực lượng chức năng của Công an, Viện Kiểm sát đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

“Từ đêm qua tới giờ tôi tập trung lo cho hai cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh. Lát nữa sẽ nắm thêm thông tin của anh em. Số đối tượng liên quan truy bắt được đến thời điểm này ít nhất là 2 và có thể đã nhiều hơn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại!” – Thượng tá Phan Minh Mẫn thông tin cho Infonet lúc sáng sớm 3/4.

HẢI CHÂU