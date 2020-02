11.053 người nguy kịch, du khách Trung Quốc nhiễm Covid-19 tử vong ở Pháp

Theo Bộ Y tế cập nhật lúc 17h15 ngày 15/2/2020 tình hình dịch Covid – 19 trên thế giới có 67.182 người mắc, 1.527 người tử vong, trong đó riêng lục địa Trung Quốc là 1.523 người tử vong. Hiện Trung Quốc còn hơn 11 nghìn người đang nguy kịch.

Ngoài Trung Quốc, các nước và vùng lãnh thổ như Phillippines: 01 người tử vong; Hong Kong (Trung Quốc): 01 người tử vong, Nhật Bản: 01 người tử vong, Pháp: 01 người tử vong.



Ngày 15/2, Bộ trưởng Y tế Pháp thông báo một du khách Trung Quốc đã tử vong vì virus corona ở nước này, trở thành ca tử vong đầu tiên vì dịch ở châu Âu.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzin hôm 15/2 cho biết trường hợp tử vong là một du khách Trung Quốc 80 tuổi, nhiễm virus corona chủng mới và trước đó được nhập viện điều trị ở Paris. Đây là ca tử vong đầu tiên vì virus corona chủng mới tại châu Âu.

Tại Việt Nam đến ngày 15/2, có 16 người dương tính với Covid-19, gồm: 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện); 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện); 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid- 19 (01 người đã khỏi và xuất viện); 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Số ca xét nghiệm Covid-19 âm tính: 937 trường hợp. Điều trị khỏi: 07 người đã được xuất viện.



Theo thông tin mới nhất của WHO Việt Nam, cập nhật ngày 13/2 về "Dịch Covid-19: Những gì chúng ta đã biết đến nay", WHO đánh giá cao năng lực Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp. WHO ghi nhận Việt Nam đã xử lý dịch Covid-19 rất tốt. Chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch - tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành.

Khánh Chi