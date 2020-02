10 xe bán tốt nhất tháng 1: Xe hot Mitsubishi Xpander tụt hạng

Việc doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 1/2020 sụt giảm mạnh (giảm tới 52% so với tháng 12/2019 theo thống kê của các thành viên VAMA) ảnh hưởng không nhỏ đến Top 10 xe bán chạy nhất tháng đầu năm này. Có thể thấy, hầu hết các mẫu xe đều giảm đáng kể số lượng xe bán ra. Vị trí bảng xếp hạng cũng bị xáo trộn bất ngờ. Đáng chú ý nhất là sự bứt phá lên ngôi vương của Hyundai Accent. Mitsubishi Xpander "ế ẩm" từ vị trí thứ 2 tháng trước tụt xuống vị trí thứ tư lần này.

Cả 4 mẫu xe hot Toyota Innova, Ford Ranger, Honda CR-V, Mazda CX-5 đã rời khỏi bảng xếp hạng nhường chỗ cho 4 gương mặt mới là Hyundai Tusson, Hyundai Santa Fe, Kia Soluto và Honda City.

Hyundai Accent: 1.733 xe

Sau một năm 2019 khá thành công trở thành mẫu xe bán chạy nhất hãng Hyundai với tổng cộng 19.719 xe xuất xưởng, Hyundai Accent vẫn luôn là đối thủ nặng ký nhất với Toyota Vios trong phân khúc hạng B cũng như trong Top xe bán chạy nhất thị trường Việt. Bước sang tháng 1/2020, dù doanh số giảm đến 20% so với tháng cuối năm 2019 (2.168 xe) nhưng Hyundai Accent lại bất ngờ đánh bại Toyota Vios lên đứng đầu top xe bán chạy tháng 1 này. So với cùng kỳ năm trước, số xe bán ra của Hyundai Accent tăng trưởng nhẹ 2,2%.

Về giá bán, Hyundai Accent hiếm khi được hãng xe Hàn Quốc ưu đãi giảm giá, xe hiện đang niêm yết ở mức 426,1 - 542,1 triệu đồng.

Toyota Vios: 1.598 xe

Sau nhiều tháng dẫn đầu thị trường, "vua doanh số" Toyota Vios lại rơi xuống vị trí thứ 2 trong toàn thị trường với 1.598 xe bán ra giảm mạnh gần 50% so với tháng cuối năm 2019. So với cùng kỳ năm ngoái con số này giảm 20%.

Đây có thể là nguyên nhân khiến Toyota ngay sau Tết đã tung khuyến mãi cho mẫu xe này với mức ưu đãi tiền mặt 25 triệu đồng và tặng kèm một số phụ kiện giá trị như trải sàn, dán kính, … để kích cầu người mua.

Mới đây, Toyota Việt Nam vừa cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Vios với sự xuất hiện mới của hai phiên bản giá không thay đổi, thậm chí các phiên bản tùy chọn 3 túi khí còn giảm tới 20 triệu đồng so với trước đây dao động từ 470 - 570 triệu đồng.

Hyundai Grand i10: 1.586 xe

Tháng 1/2020, Hyundai Grand i10 đạt 1.586 xe được bán ra, giảm 19% so với tháng trước đạt 1.962 xe. Và… giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.680 xe. Dù vậy, mẫu xe này vẫn tăng 1 bậc xếp hạng so với tháng trước đứng vị trí thứ 4.

Hyundai Grand i10 từng có thời gian dài dẫn đầu danh những xe bán chạy nhất tháng, tuy nhiên mẫu xe này đã đánh rơi phong độ từ khi Toyota Vios thế hệ mới xuất hiện. Thế nhưng kết thúc năm 2019, Hyundai Grand i10 vẫn giữ vị trí số 1 trong phân khúc xe hạng A với 18.088 xe bán ra.

Tại nước ta, Grand i10 mang đến cho người tiêu dùng tới 9 phiên bản gồm 2 kiểu dáng sedan và hatchback, giá bán dao động từ 315 - 415 triệu đồng. Hiện vẫn chưa có đối thủ nào có thể vượt qua được mẫu xe này trong phân khúc đô thị hạng A.

Mitsubishi Xpander: 1.159 xe

Sau nhiều tháng “thăng hoa” liên tục đứng vị trí thứ nhất, thứ 2 bảng xếp hạng thời điểm gần cuối năm 2019, nhưng bước sang tháng 1/2020, mẫu xe MPV Xpander lại bất ngờ tụt hạng khá nghiêm trọng. Doanh số tháng 1 của mẫu xe này đạt 1.159 giảm đến 59% so với tháng trước đạt 2.792 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Xpander cũng giảm 10%.

Trên thị trường Việt, Mitsubishi Xpander được đánh giá có nhiều ưu điểm đa dụng, tiện nghi đầy đủ, thiết kế trẻ trung cùng giá bán hợp lý, chỉ từ 550 - 650 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Mazda3: 858 xe

Sự rớt hạng của Toyota Fortuner và việc Toyota Innova, Ford Ranger, Mazda CX-5 rời khỏi top đã giúp Mazda3 dù giảm doanh số nhưng vẫn vươn từ vị trị thứ 9 tháng trước lên đứng thứ 5 bảng xếp hạng lần này.

Theo đó, tháng 1 vừa qua, Mazda3 đạt 858 xe bán ra giảm 34,4% so với tháng trước đạt 1.308 xe. Và… giảm đến 63% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2.334 xe.

Mới đây, Thaco đã chính thức cho ra mắt thế hệ mới của mẫu xe Mazda 3 với mức giá 719 - 939 triệu đồng, tăng nhẹ so với trước. Tuy nhiên, đây vẫn là cái tên bán chạy nhất phân khúc xe hạng C tại thị trường Việt Nam.

Hyundai Tucson: 826 xe

Trong tháng 1, mẫu xe Tucson bán được 826 xe trong tháng 1, giảm 3,5% so với tháng 12 năm trước nhưng lại tăng trưởng 41,7% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này giúp Hyundai Tucson bất ngờ đánh bại Toyota Innova lọt top xe bán chạy trong tháng 1 này.

Hiện nay, Hyundai Tucson được bán ra với bốn phiên bản có giá dao động 799-940 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe: 736 xe

Hyundai Santa Fe đạt doanh số 736 chiếc được giao đến tay khách hàng giảm 20% so với tháng trước đạt 924 xe. Sự xuất hiện của Santa Fe nâng số xe của thương hiệu Hyundai lọt top xe bán chạy tháng 1 lên tới 4/10 mẫu.

Theo như ghi nhận Santa Fe ở thời điểm cuối năm mẫu xe này lại gặp tình trạng khan hàng giống như thời điểm ra mắt, do đó nhiều khách hàng đặt mua xe phải đợi đến qua Tết mới có xe do đó đã ảnh hưởng đáng kể đến doanh số của xe.

Toyota Fortuner: 690 xe

Ở tháng trước đó, Toyota Fortuner đứng ở vị trí số 5 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất toàn thị trường ô tô Việt. Bước sang tháng đầu tiên của năm 2020, Fortuner đã tụt hạng xuống vị trí thứ 8 (giảm 3 bậc) với chỉ 690 xe giảm đến hơn 55% so vói tháng trước đạt 1.541 xe.

Giá xe Toyota Fortuner cập nhật mới nhất hiện nay từ 1,033 - 1,199 tỷ đồng cho 6 phiên bản (4 bản lắp ráp trong nước, 2 bản nhập khẩu). Mẫu xe này hiện nay cũng được hãng ưu đãi giảm giá lên đến trên dưới 100 triệu đồng.

Kia Soluto: 605 xe

Sau lần đầu tiên lọt top xe bán chạy nhất thị trường vào tháng 11 năm 2019, lần này Soluto trở lại bảng xếp hạng và đứng vị trí thứ 9. Theo đó, tháng qua, mẫu xe này đạt 605 xe giảm 42,8% so với tháng trước.

Trước đó, vào tháng 9.2019, Kia Soluto tung ra thị trường Việt Nam với giá bán chỉ từ 399 - 455 triệu đồng. Mức giá này, không chỉ biến Kia Soluto trở thành mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc sedan hạng B, mà còn đe dọa đánh chiếm cả thị phần của một số mẫu xe cỡ nhỏ hạng A khác.

Kia Cerato: 603 xe

Đại diện thứ 2 của KIA góp mặt trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 1/2020 là mẫu sedan hạng C Kia Cerato với 603 xe bán ra. Tháng trước Cerato vắng mặt, so với Mazda3, Kia Cerato có phong độ thất thường hơn.

Xe có 2 tùy chọn động cơ 1.6L và 2.0L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp với giá bán từ 559 đến 675 triệu đồng.

Chi Bảo