10 thói quen không ngờ đẩy hôn nhân bên bờ vực tan vỡ

Luôn phàn nàn về bản thân mình

Sự tự ti về bản thân khiến bạn luôn rơi vào tình trạng soi mói, phàn nàn chính bản thân. 'Nửa kia' của bạn thậm chí còn không để ý đến điều đó mấy nhưng bạn lại tự moi ra và quan trọng hóa nó quá. Dần dà người ấy cũng sẽ nhìn bạn với con mắt khắt khe hơn và cảm thấy chán nản với những nhược điểm mà bạn càu nhàu.

Bởi vậy hãy cứ tự tin vào bản thân mình nhé. Sự tự tin sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc ngay từ chính trong con người bạn. Ai mà không yêu mến và muốn gắn bó một người tự tin, luôn yêu đời chứ.



Hay đánh giá mọi người xung quanh



Một trong những điều làm cho đối phương luôn cảm thấy khó chịu và dẫn tới những hậu quả xấu là việc bạn thích đánh giá, nói sau lưng những người xung quanh mình.

Những điều than vãn ban đầu sẽ khiến đối tác của bạn phiền lòng, sau đó là khó chịu và mệt mỏi. Cho nên hãy tập nhìn mọi người với con mắt dễ chịu hơn và hạn chế để ý người khác quá mức. Nhờ đó cuộc sống của bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.



Cố thể hiện mình hoàn hảo



Nếu bạn cứ luôn cố gắng là một người thực sự hoàn hảo trước mặt người yêu hay vợ/chồng, thì sớm hay muộn cả hai bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Dĩ nhiên không thể phủ định ai cũng có mặt tốt mặt xấu.

Đừng nên cố gắng lấp liếm những điểm xấu và cố gắng tạo ra một vẻ ngoài bóng loáng. Hãy là chính mình, nếu người đó yêu bạn thực sự thì chắc chắn họ sẽ chấp nhận cả điểm chưa tốt của bạn.



Áp đặt ý kiến cá nhân



Điều này thường xảy ra với những người đã sống độc thân trong một thời gian dài. Họ quen với việc chỉ có một mình đưa ra mọi quyết định và không cần để ý tới mọi người xung quanh. Họ có những quan điểm riêng về cuộc sống, gia đình, con cái.

Tuy nhiên, khi bước vào một mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân, hãy biết tiếp nhận ý kiến của đối phương và có tiếng nói chung trong mọi việc. Hãy biết lắng nghe, trao đổi về mọi khía cạnh của cuộc sống để cùng chung sống hài hòa với nhau.



Luôn nghĩ 'nửa kia' dối trá



Sự nghi ngờ, ghen tuông quá mức, hành động như thám tử tình yêu sẽ khiến cả hai mệt mỏi. Điều này vô tình cũng làm cho bạn bị hạ thấp trước mặt nửa kia. Tại sao bạn không tin tưởng tạo cho họ cảm giác được tôn trọng, ủng hộ?

Dĩ nhiên bạn có quyền được nghi ngờ, nhưng đừng nên thể hiện ra bên ngoài khi bạn chưa có chứng cứ gì mà hãy tự tìm hiểu và kết luận khi mọi thứ rõ ràng. Còn nếu không, đôi khi bạn có thể đổ oan và đánh mất mối quan hệ của mình một cách lãng xẹt.



Tiêu xài phung phí



Nếu bạn cứ tiêu xài phung phí, nhiều hơn cả những gì kiếm được thì không ai có thể chấp nhận được. Sớm hay muộn mối quan hệ của bạn cũng sẽ dạn nứt vì điều đó.

Tài chính là một vấn đề tế nhị của tất cả các cặp đôi. Vì vậy hãy thỏa thuận với vợ/chồng và có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong gia đình thì bạn mới có một cuộc hôn nhân lâu bền được.



Muốn kiểm soát mọi thứ



Việc kiểm soát mọi thứ sẽ bóp nghẹt mối quan hệ của bạn. Sẽ không có gì tốt đẹp nếu bạn tự tạo cho mình một vị trí cao hơn người bạn đời. Nếu bạn cứ nghi ngờ, nghĩ rằng đối phương xử lý một vài tình huống kém hơn mình, thì căng thẳng sẽ xảy ra và thậm chí mối quan hệ sẽ kết thúc trong thảm họa.

Nên nhớ rằng, trong hôn nhân, sự bình đẳng cần phải được thiết lập và tôn tọng.



Luôn mang 'nửa kia' ra so sánh



Tại sao bạn phải so sánh, đòi hỏi những điều xa vời với đối tác của mình. Ai cũng có điểm tốt, điểm xấu, nếu đã yêu thì phải biết chấp nhận. Hãy khéo léo cùng họ sửa đổi những khuyết điểm chứ đừng mang một hình tượng hão huyền ra để so sánh và thúc ép nửa kia phải học theo, trở thành cái bóng của người khác.

Nếu bạn không bỏ được thói quen này thì sớm muộn gì nửa kia cũng sẽ đẩy cho bạn tự do đi theo những mẫu người mà bạn cứ thích mang ra so sánh.



Thể hiện bóng gió, không nói thẳng



Hãy cởi mở chia sẻ ý kiến chứ đừng nên nói bóng gió xa gần. 'Nửa kia' của bạn sẽ trở nên mệt mỏi, vì cứ phải đoán ý của bạn suốt ngày.

Thẳng thắn, nhanh gọn cũng là cách giúp bạn hướng tới mục đích nhanh chóng hơn.



Thường xuyên nhắc lại sai lầm quá khứ



Nếu bạn cứ nhắc đi nhắc lại những sai lầm của hai người trong quá khứ, thì những xung đột mới thậm chí còn tệ hơn sẽ xảy ra.

Hãy giải quyết mọi vấn đề triệt để ở một thời điểm và hạn chế nhắc lại nó. Hãy để cho mối quan hệ của bạn hướng tới đích đến tốt đẹp hơn và đừng bị quá khứ đè nén, vô tình giết chết mối quan hệ của bạn.

