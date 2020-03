10 bộ phim kinh điển của "báu vật sống nước Mỹ" Tom Hanks

Hiếm có diễn viên nào trong làng giải trí thế giới là người đoạt giải Oscar 2 năm liên tiếp cho 2 bộ phim kinh điển “Philadelphia” và “Forrest Gump”.



Nam diễn viên sinh năm 1956 cũng xuất sắc là một trong ba tài tử từng đóng 7 phim bom tấn liên tiếp có doanh thu trên 100 triệu USD, sớm trở thành ngôi sao mang lại doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh.

Đầu năm 2020, Tom Hanks vinh dự được nhận giải danh dự thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77





Cùng điểm qua 10 sản phẩm điện ảnh xuất sắc trong sự nghiệp nam tài tử Tom Hanks theo đánh giá của tạp chí Vulture uy tín:

1. Saving Private Ryan - Giải cứu binh nhì Ryan(1998)

Màn nhập vai của Tom Hank trong Saving Private Ryan được đánh giá là "bậc thầy diễn xuất".

Bộ phim kinh điển về Thế chiến II cũng là phim nhận được nhiều đề cử Oscar nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên với 11 đề cử.

Trong phim, ông vào vai chỉ huy một nhóm biệt kích có nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu binh nhì Ryan. Bộ phim mang về doanh thu gần 482 triệu USD.

2. Thuyền trưởng Phillips (2013)

Bộ phim dựa trên sự kiện có thật gây rúng động nước Mỹ, được dựa trên cuốn hồi ký A Captain's Duty của thuyền trưởng Richard Phillips nói về thời gian ông đối mặt với sức ép từ những tên cướp biển Somali.

Thuyền trưởng Phillips còn bị bốn tên hải tặc bắt làm con tin để đòi tiền chuộc và dẫn tới một chiến dịch giải cứu ly kỳ.

Tom Hanks là người được chọn mặt gửi vàng với vai diễn thuyền trưởng Phillips.

3. Forrest Gump (1994)

Đây là một trong những bộ phim ăn khách nhất sự nghiệp của Tom Hanks với doanh thu 677 triệu USD, mang lại cho ông giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar.



Trong phim ông vào vai một người trí tuệ chậm phát triển, IQ 75, nhưng thật thà, tốt bụng luôn được mọi người yêu quý.



4. Cast Away (2000)

Tom Hanks vào vai một "Robinson Crusoe" thời hiện đại, người sống bốn năm trên hoang đảo sau khi gặp tai nạn rơi máy bay. Doanh thu từ bộ phim mang lại tới 430 triệu USD.

5. Apollo 13 (1995)

Đây là bộ phim được thực hiện dựa trên một trong những sự cố hàng không vũ trụ nghiêm trọng nhất trong lịch sử NASA.



Apollo 13 nhận được 9 đề cử Oscar và giành được hai giải. Doanh thu Apollo 13 khoảnh 355 triệu USD.

6. Big (1988)





Nội dung phim xoay quanh một cậu bé luôn mong muốn trở thành người lớn. Ước mơ trở thành hiện thực sau khi cậu bé thổ lộ với một chiếc máy bí ẩn.



Vai diễn trong bộ phim này giúp Tom Hanks lần đầu tiên được đề cử Oscar cho 'Nam diễn viên chính xuất sắc'.

7. Catch Me If You Can (2002)

Bộ phim mang về doanh thu 351 triệu USD. Thuộc thể loại Hình sự phá án, có mang tính chất Hài hước, bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về tiểu sử của Frank Abagnale (do Leonardo DiCaprio thủ vai) - người được biết đến là siêu lừa đảo trẻ tuổi nhất nước Mỹ, và cuộc truy tìm không ngừng nghỉ của Carl Hanratty (do Tom Hanks thủ vai) một nhân viên FBI bên bộ phận phòng chống lừa đảo ngân hàng.

8. Philadelphia (1993)





Đây một trong những phim đầu tiên của Hollywood đề cập tới vấn đề HIV/AIDS và đồng tính. Philadelphia cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những vấn đề nóng hổi này.

Với vai diễn một luật sư đồng tính nhiễm HIV/AIDS, Tom Hanks lần đầu tiên nhận giải Oscar cho "Nam diễn viên chính xuất sắc".

9. The Da Vinci Code - Mật mã Da Vinci (2006)

Mặt dù đây là một trong những bộ phim doanh thu cao nhất của Tom Hanks với 756 triệu USD nhưng cũng là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất trong sự nghiệp của ông. Trong phim ông thủ vai Robert Langdon, giáo sư biểu tượng học khám phá những bí ẩn liên quan đến Chúa Jesus.



10. Sleepless in Seattle - Không ngủ ở Seattle (1993)





Bộ phim ra mắt từ những năm đầu thập niên 1990 nhưng đến nay người ta vẫn nhắc đến phim như một món quà tinh thần cho tất cả mọi người hãy tin rằng định mệnh cho ta gặp một nửa của đời mình.

